Закладной камень для основания строящегося храма освятили в Новороссийске

Храмовый комплекс Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова строится на улице Герцена, 9А.

Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност 4 февраля провел чин освящения закладного камня в основание нового храма. На церемонии присутствовали прихожане, представители духовенства, молодежных православных организаций и мэр города Андрей Кравченко.

Храм строят на деньги на спонсоров, его площадь составит около 400 кв. м. Сейчас объекта готов более чем на половину. В конце декабря 2023 года в храме уже состоялось первое богослужение.

«С этого камня начинается светлая история нового духовного места притяжения для верующих Приморского района», — сказал мэр Новороссийска.

Храм откроется до конца этого года, церковные службы уже проводятся во временном строении, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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