Украинские военные 22 ноября атаковали группу российских журналистов в Запорожской области беспилотником с осколочным боеприпасом. Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов скончался 23 ноября от полученных ранений.

«Жестокое убийство Максудова – еще одно тяжкое преступление неонацистского режима в Киеве, на совести которого многие тысячи жизней мирных граждан. Убеждены, что оно не останется безнаказанным», — говорится в сообщении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, виновным в убийстве Максудова не удастся избежать справедливого возмездия. Захарова подчеркнула, что власти Украины считают российских журналистов приоритетной целью и ведут за ними «охоту». Она выразила искренние соболезнования родным Бориса Максудова и всех сотрудников СМИ, погибший при исполнении рабочего долга.

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