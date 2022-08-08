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Захарова: сотрудники «Дождя»* встречались с латвийской Службой госбезопасности

Политика
08.08.2022 18:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/zaharova-sotrudniki-dozhdya-vstrechalis-s-latvijskoj-sluzhboj-gosbezopasnosti
Захарова: сотрудники «Дождя»* встречались с латвийской Службой госбезопасности
Фото пресс-службы МИД РФ/ТАСС

Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 7 августа.

«Сотрудники «Дождя»* прошли «собеседование» в СГБ Латвии — латвийская Служба госбезопасности. Беседы с некоторыми журналистами продолжались 5-6 часов. По итогам встреч подписывались бумаги о сотрудничестве», — пояснила Захарова в Telegram.

Источник, откуда получены сведения, не уточняется.

Также официальный представитель ведомства спросила, как часто сотрудники телеканала посещали аналогичные встречи с ФСБ, СВР, МВД, работая в Москве.

Ранее «Дождь»* сообщил о возвращении в эфир. Студии телеканала будут располагаться вне территории России. Телеканал приостановил работу 3 марта 2022 года после блокировки Роскомнадзором.

* организация включена Минюстом в список иноагентов.

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