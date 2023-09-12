Задержаны мошенники, которые вместо теплиц построили аферу на Кубани

Полицейские получили информацию, что трое жителей Новокубанского района могут быть причастны к краже средств из бюджета муниципалитета путем незаконного получения субсидий.

При проверке сведения подтвердились. Установили, что в ноябре 2021 года мужчины обратились в администрацию района с заявлениями на предоставление субсидий по возмещению затрат на постройку теплиц.

Они приложили к заявлению фальшивые документы, которые подтверждали факт строительства тепличного комплекса. На основании документов злоумышленникам выплатили субсидии на сумму около 5,5 млн рублей.

Возбудили уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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