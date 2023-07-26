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Забытого в аэропорту Сочи плюшевого зайца вернули хозяйке в Мурманске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabytogo-v-aeoroprtu-sochi-plyushevogo-zajtsa-vernuli-hozyajke-v-murmanske
Забытого в аэропорту Сочи плюшевого зайца вернули хозяйке в Мурманске
Фото t.me/aeroaer

Хозяйка игрушки оставила ее в аэропорту Сочи и улетела за 3,5 тыс. км в Мурманск.

Международный аэропорт Сочи объединился с авиакомпанией Smartavia и организовал отправку потерявшейся игрушки в Заполярье. Сейчас плюшевый заяц воссоединился с хозяйкой.

В случае потери вещей в аэропорту Сочи следует обратиться в камеру хранения забытых вещей по WhatsApp на номер +7(988) 233-61-18. Также можно обратиться через электронную почту LF@aer.aero, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи в Telegram.

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