Забрали из детсада: приставы вернули двух детей матери в Северском районе

Житель Северского района после развода с женой игнорировал решение суда, определившее, что двое их детей должны жить с матерью.

Дело о передаче детей женщине начали в феврале 2022 года на основании решения Северского районного суда. За это время приставы пять раз штрафовали отца, а также взыскивали с него исполнительский сбор. В июле за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей мужчина получил двое суток ареста.

В декабре того же года приставы, предварительно уведомив отца, пришли к нему в дом, чтобы забрать детей. Однако ни его самого, ни детей там не оказалось. Мать подала заявление на розыск.

Выяснилось, что дети находились в детском саду. Приставы, полицейские и мать отправились туда. Женщину пропустили на территорию, и она забрала детей, которые дали явное согласие отправиться домой с мамой, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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