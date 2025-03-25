Забившим до смерти участника СВО возле клуба в Краснодаре дали 13 лет на двоих

Преступление произошло вечером 12 ноября 2023 года возле одно из ночных клубов на улице Красноармейской. Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 22 и 32-летних мужчин, которых обвиняли смертельно избиении 39-летнего участника СВО.

По данным следствия, на улице возле ночного клуба между мужчиной и охраной произошел конфликт. Во время потасовки участник СВО упал на землю, а охранник ударил его ногой по голове и распылил ему в лицо газовый баллончик. Через время на этой же улице на пострадавшего снова напали и избили — этот же охранник и еще один мужчина. Участник спецоперации погиб на месте из-за травм, полученных во время побоев.

Возбудили уголовное дело. Суд признал охранника и второго участника драки виновными и назначил им 7 и 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: уголовное дело об избиении участника СВО в Краснодаре передали в СК. Инцидент произошел 8 мая во дворе одного из многоэтажных домов на улице Радио краевой столицы. По данным следствия, 31-летний краснодарец около одного из домов напал на 34-летнего участника спецоперации, ударив его по колену и в живот.

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