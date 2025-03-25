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Забившим до смерти участника СВО возле клуба в Краснодаре дали 13 лет на двоих

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabivshim-do-smerti-uchastnika-svo-vozle-kluba-v-krasnodare-dali-13-let-na-dvoih
Забившим до смерти участника СВО возле клуба в Краснодаре дали 13 лет на двоих
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло вечером 12 ноября 2023 года возле одно из ночных клубов на улице Красноармейской. Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 22 и 32-летних мужчин, которых обвиняли смертельно избиении 39-летнего участника СВО.

По данным следствия, на улице возле ночного клуба между мужчиной и охраной произошел конфликт. Во время потасовки участник СВО упал на землю, а охранник ударил его ногой по голове и распылил ему в лицо газовый баллончик. Через время на этой же улице на пострадавшего снова напали и избили — этот же охранник и еще один мужчина. Участник спецоперации погиб на месте из-за травм, полученных во время побоев.

Возбудили уголовное дело. Суд признал охранника и второго участника драки виновными и назначил им 7 и 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: уголовное дело об избиении участника СВО в Краснодаре передали в СК. Инцидент произошел 8 мая во дворе одного из многоэтажных домов на улице Радио краевой столицы. По данным следствия, 31-летний краснодарец около одного из домов напал на 34-летнего участника спецоперации, ударив его по колену и в живот.

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