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Забег трезвости проведут утром 1 января в Новороссийске

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabeg-trezvosti-provedut-utrom-1-yanvarya-v-novorossijske
Забег трезвости проведут утром 1 января в Новороссийске

Забег «Трезвый я — трезвая Россия» стартует 1 января в 10:00 от памятника отцам-основателям города на Форумной площади.

Организатором выступит отдел по делам молодежи и Центр физкультурно-массовой работы. В забеге могут принять участие как профессиональные бегуны, так и жители и гости города любого возраста. По мнению организаторов, такой забег — прекрасная возможность встретить Новый год оригинальным способом.

Для участия в забеге необходимо подать заявку. Регистрация открыта по ссылке, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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