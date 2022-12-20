Забег трезвости проведут утром 1 января в Новороссийске
Спорт
20.12.2022 21:09
Забег «Трезвый я — трезвая Россия» стартует 1 января в 10:00 от памятника отцам-основателям города на Форумной площади.
Организатором выступит отдел по делам молодежи и Центр физкультурно-массовой работы. В забеге могут принять участие как профессиональные бегуны, так и жители и гости города любого возраста. По мнению организаторов, такой забег — прекрасная возможность встретить Новый год оригинальным способом.
Для участия в забеге необходимо подать заявку. Регистрация открыта по ссылке, пишет «Наша газета. Новороссийск».
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