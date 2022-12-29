Забег «Муромская дорожка» пройдет 1 января в Анапе

Забег стартует 1 января в 11:30 на улице Гребенкой в лаундж-зоне Центрального пляжа.

Мероприятие проведут в память о великом русском богатыре Святом Илье Муромском. Также в рамках. В начале забега состоится молебен Илье Муромскому. Маршрут забега пройдет по берегу Черного моря до причала технополиса ЭРА и обратно.

Акцию организовали федерация бокса Анапы, ДЮСШ № 3 при поддержке мэрии города, сообщает Telegram-канал «Курорт Анапа».

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