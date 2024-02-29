Забег «Маркотх трейл» пройдет 1 марта на новом терренкуре в Геленджике

Новый терренкур на Маркотхском хребте откроют в первый день весны. В честь этого события на маршруте состоится забег на дистанцию 4 км.

Участие в забеге «Маркотх трейл Геленджик» может принять каждый желающий. Старт восхождения на гору начнется в 13:30 — любители ЗОЖ пойдут, а спортсмены побегут. Победителей наградят в 16:00 у подножья Маркотхского хребта.

«Первый забег «Маркотх трейл Геленджик» — событие историческое! Уверена, как и «Морская миля» он станет ежегодным», — написала в Telegram вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

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