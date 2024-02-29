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Забег «Маркотх трейл» пройдет 1 марта на новом терренкуре в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zabeg-markoth-trejl-projdet-1-marta-na-novom-terrenkure-v-gelendzhike
Забег «Маркотх трейл» пройдет 1 марта на новом терренкуре в Геленджике
Фото t.me/gelen_social

Новый терренкур на Маркотхском хребте откроют в первый день весны. В честь этого события на маршруте состоится забег на дистанцию 4 км.

Участие в забеге «Маркотх трейл Геленджик» может принять каждый желающий. Старт восхождения на гору начнется в 13:30 — любители ЗОЖ пойдут, а спортсмены побегут. Победителей наградят в 16:00 у подножья Маркотхского хребта.

«Первый забег «Маркотх трейл Геленджик» — событие историческое! Уверена, как и «Морская миля» он станет ежегодным», — написала в Telegram вице-мэр Геленджика Янина Скорикова.

Читайте также: забег на высоту 2,2 тыс. метров прошел в горах Красной Поляны. Ускоренное восхождение совершили члены сборной Краснодарского края и сборной России по ски-альпинизму.

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