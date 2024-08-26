Забавные степные хорьки попытались напасть на мужчину в Краснодарском крае

Видео с дикими хорьками, которых встретили в поле Усть-Лабинского района, опубликовали в соцсетях.

Автор видео встретил ста. степных хорьков, очень удивился и решил снять их на видео. Однако зверьки агрессивно отреагировали на это. Они начали громко вопить, а один из хорьков подбежал к мужчине и попытался запрыгнуть на него.

«Этот пушистый зверек играет важную роль в экосистеме, и его забота о природе бесценна. Степной хорек — настоящий искатель приключений. Он активно охотится на грызунов, помогая контролировать их численность», — говорится в Telegram-канале ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

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