За успешное выполнение боевых задач на СВО 11 кубанских казаков получили госнаграды

Казаки-добровольцы из Краснодарского края получили награды во время торжественной церемонии, которую провели в Запорожской области на линии боевого соприкосновения.

За успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции государственные награды получили 11 кубанских казаков. Пятерым из них вручили медали «За Отвагу», двое бойцов удостоились Георгиевских крестов, двое орденов Мужества, а еще двое получили относительно новую награду — медали «За храбрость».

«Свыше 550 кубанских казаков уже удостоены государственных и краевых наград за мужество, храбрость, отвагу, героизм, уничтожение живой силы и техники врага, а многие представлены к ним за образцовое выполнение поставленных задач по денацификации и демилитаризации Украины», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман ККВ Александр Власов.

Он отметил, что в зоне проведения СВО боевые задачи сейчас выполняют более 6 тыс. представителей Кубанского казачьего войска. Они находятся в составе воинских частей и добровольческих отрядов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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