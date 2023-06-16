За уничтожение и захват техники ВСУ выплаты получили свыше 10 тыс. российских военных

Об этом 16 июня сообщили в Минобороны России.

По данным Минобороны РФ, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц военной техники и вооружения ВСУ выплаты получили 7 тыс. 64 российских военных.

Уточняется, что выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащих. При этом нет ограничений на получение выплат в зависимости от числа уничтоженной ранее техники противника.

С января по 31 мая текущего года за уничтоженные 4 тыс. 415 единиц техники выплаты перечислили 3 тыс. 193 российским военнослужащим, сообщает RT.

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