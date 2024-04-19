За убийство сожителя приезжую женщину посадили на 6,5 лет в Сочи

Приговор по делу об убийство в апреле вынес Лазаревский районный суд Сочи.

По данным суда, жительница Белгорода поссорилась со своим сожителем и решила его убить. Женщина ударила сожителя ножом в грудь, лезвие задело левое легкое. Пострадавший в результате причиненного ранения погиб.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Суд назначил подсудимой 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

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