За торговлю краснокнижными первоцветами на Кубани выписали уже 14 штрафов

Нарушения выявили во время рейдов министерства природных ресурсов Краснодарского края, органов внутренних дел и представителей местного самоуправления.

Представители ведомств и местной власти провели 24 рейда в Горячем Ключе, Апшеронском районе и Туапсинском муниципальном округе. На нарушителей составили 14 административных протоколов. Также провели 15 профилактических бесед.

Сбор первоцветов в коммерческих целях, а также их уничтожение запрещены. За это предусмотрены штрафы в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей для граждан, для юридических лиц — от 15 тыс. до 1 млн рублей. Штраф в размере 5 тыс. рублей грозит и покупателям растений, занесенных в Красные книги РФ и Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края в Telegram.

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