За сутки в Краснодарском крае выявили 48 новых случаев коронавируса

Заразились 31 женщина и 17 мужчин, в том числе четверо детей. Возраст заболевших — от пяти месяцев до 86 лет.

Большего всего новых пациентов прибавилось в Краснодаре — 15 человек. В Новороссийске и Сочи – по семь новых пациентов. По три жителя заболели в Приморско-Ахтарском и Тбилисском районах, по два – в Абинском, Ейском и Мостовском районах. По одному человеку заразились в Анапе, Армавире, Динском, Крымском, Кущевском, Северском и Темрюкском районах края.

С начала пандемии на Кубани подтвердили 344 тыс. 576 случаев COVID-19. С выздоровлением выписали 333 тыс. 125 пациентов. Не удалось спасти 11 тыс. 141 человека.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся 232 человека, в стационарах – 78, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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