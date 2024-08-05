За подключение сел к интернету могут проголосовать жители Кубани

Работа по подключению сел от 100 до 500 жителей к сети Интернет проходит в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» нацпроекта «Цифровая экономика».

На работы выделяют деньги из федерального бюджета. В этом году голосование началось 5 августа и продлится до 17 ноября включительно. Жители края сами могут выбрать, в каком населенном пункте в следующем году появятся мобильная связь и интернет.

«Благодаря программе в 2023 году мобильная связь и интернет появились в 25 малочисленных населенных пунктах», ― рассказал руководитель краевого департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Всего с 2021 года за время работы проекта «Устранение цифрового неравенства» на Кубани построили 95 базовых станций связи.

Проголосовать можно по почте, отправив письмо в Минцифры. Его могут подписать сразу несколько человек, учтут голос каждого. В письме следует указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане РФ по месту прописки. Отдать свой голос можно только за населенный пункт из того региона, где прописаны. Поучаствовать в голосовании можно и на Госуслугах — на странице сервиса для голосования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «Ростелеком» провел оптический интернет в поселок Мезмай Краснодарского края.