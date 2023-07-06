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За первые три недели по Дальнему Западному обходу Краснодара проехали почти 200 тыс. автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-pervye-tri-nedeli-po-dalnemu-zapadnomu-obhodu-krasnodara-proehali-pochti-200-tys-avtomobilej
За первые три недели по Дальнему Западному обходу Краснодара проехали почти 200 тыс. автомобилей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проезд по Дальнему Западному обходу Краснодара открыли 15 июня с опережением намеченных сроков.

За первую неделю по ДЗОК проехали 50 тыс. автомобилей. К концу третьей недели эта цифра составила более 192 тыс. Интенсивность трафика на новой дороге постепенно растет, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Протяженность Дальнего Западного обхода составляет более 50 км. Дорога ведет от 1306 км федеральной трассы М-4 «Дон» к дороге А-289 Краснодар — Темрюк в станице Марьянской Красноармейкого района.

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