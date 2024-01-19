За организацию покушений на стражей порядка будут судить «граждан СССР»* в Анапе

Под суд пойдут участники преступного сообщества, имеющего отношение к организации «Граждане СССР»* (внесена в список террористов и экстремистов), по обвинению в организации двух покушений на убийство должностных лиц и других тяжких преступлений. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Краснодарскому краю и ЦПЭ ГУ МВД России по краю.

Завершено расследование в отношении четырех членов организации в возрасте от 37 до 63 лет.

По версии следствия, обвиняемые создали в 2021 году в Анапе преступное сообщество. Его деятельность была направлена на подрыв безопасности действующего конституционного строя страны и совершение преступлений.

В рамках своих акций участники решили убить сотрудников ФССП и МВД России. Для этого они стали искать наемников. Тогда злоумышленники попали в поле зрения правоохранителей и все их дальнейшие действия контролировались.

Так, в роли наемников выступили оперативники. Обвиняемые разработали план совершения преступлений, подготовили зажигательные смеси и установили места жительства жертв — сотрудников правоохранительных органов.

В январе 2023 года выполняющие роли наемных убийц сотрудники спецслужб встретились с обвиняемыми, те передали им коктейли с зажигательной смесью, чтобы поджечь дома и машины жертв. Довести преступный умысел до конца не получилось, злоумышленники были задержаны.

Один из четверых обвиняемых — 63-летний участник еще обвиняется в разжигании ненависти и вражды, а 37-летний — в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

Сейчас все обвиняемые находятся под стражей, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещена на территории России.

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