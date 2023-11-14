За неделю более 700 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Кубани

Среди заболевших 427 женщин и 290 мужчин. Самому маленькому пациенту всего 2 месяца, а самому старшему — 100 лет.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировали в Краснодаре — 250. В Сочи — 143, в Тимашевском районе — 29, в Новороссийске — 25, в Армавире — 24, в Северском и Белоглинском районах — 18 и 17 соответственно. В Мостовском и Усть-Лабинском районах — по 15 зараженных. В Ейском, Павловском и Тихорецком — по 14. Еще 11 случаев заражения были выявлены в Лабинском районе, в остальных муниципалитетах количество зараженных достигает 10 и менее.

За прошедшую неделю в регионе зафиксировали 717 случаев COVID-19, 184 человека госпитализировали. С выздоровлением были выписаны 743 пациента. Не удалось спасти четырех человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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