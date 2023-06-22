За неделю более 50 тыс. автомобилей проехали по Дальнему западному обходу Краснодара

Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

Дальний западный обход Краснодара открыли для движения автомобилей 15 июня. С момента открытия по новой трассе проехали свыше 50 тыс. машин.

По обходу Ростова-на-Дону, который также открыли 15 июня, за неделю прошли почти 148 тыс. автомобилей.

«Востребованность трассы М-4 «Дон» у россиян растет с открытием новых скоростных обходов Ростова-на-Дону и Краснодара», — сообщает пресс-служба ГК «Автодор» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Дальний западный обход Краснодара соединяет трассу М-4 «Дон» и автодорогу А-289 Краснодар — Темрюк. Магистраль торжественно открыли 15 июня на полгода раньше намеченного срока. Движение по Дальнему западному обходу в формате видеосвязи запустил президент РФ Владимир Путин.