За неделю более 1 тыс. случаев коронавируса выявили в Краснодарском крае

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре — 368 человек.

С 4 по 10 декабря на Кубани заразились 600 женщин и 420 мужчин, в том числе 179 детей.

На втором месте по числу зараженных оказался Сочи – 118 пациентов. В Тимашевском районе выявили 46 случаев, в Ейском районе – 38, в Новороссийске и Северском районе – по 33, в Белореченском районе – 30. В остальных муниципалитетах — менее 30.

Госпитализировали 223 человека. С выздоровлением выписали 876 пациентов, трех человек спасти не удалось, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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