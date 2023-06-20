За месяц в 40 населенных пунктах Краснодарского края подтопило более 4 тыс. дворов

Ливни начались на Кубани 23 мая. За это время подтопило дома и дворы в 40 населенных пунктах 19 районов.

Всего оказались подтопленными 4 тыс. 47 придомовых территорий, вода заходила в 1 тыс. 241 дом. На сегодняшнее утро остаются подтопленными 61 двор в Лабинском и Усть-Лабинском районах. В домах воды нет. Продолжаются работы по откачке воды, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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