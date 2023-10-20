За место в полуфинале мирового турнира выступит робот инженеров Кубани и Адыгеи

Изобретатели борются за призовой фонд соревнований в 6 млн рублей.

Инженеры Кубани и Адыгеи из команды «Молот0123» выступают на турнире с роботом «Тлепш» — это горизонтальный спиннер с 20 кг подвижной частью. Орудие робота наносит серьезный урон сопернику, а высокую прочность обеспечивает каркас из стальных труб.

Команда уже прошла первый раунд турнира. В Перми 21 октября их изобретение столкнется с соперниками во втором отборочном этапе чемпионата. За место в полуфинале выступят 34 команды из России, Китая и Индии. За турниром можно следить в прямой трансляции.

Сейчас на Кубани очень востребована подготовка инженеров по различным профилям, сообщил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный. По его словам, соревнования позволяют моделировать сложные задачи, которые дают решить прикладные науки.

«Желаю ребятам и наставникам удачи в их изысканиях и в борьбе за выход в полуфинал. Следим за соревнованиями и болеем за наших», — добавил Завальный.

Кроме того, он подчеркнул, что такие турниры также завлекают студентов работать над автоматизированными техническими системами и позволяют выпускать специалистов с практическим опытом.

Робототехника — это молодое и активно развивающееся направление, рассказал заведующий лабораторией робототехники и мехатроники КубГУ Алексей Прутский. Так, его на Кубани используют в системах мониторинга состояния окружающей среды, для умного земледелия, а также для автопилотирования и автоматического производства.

«Оно ставит перед собой цель мониторинга текущих состояний почвы и растений для точечного внедрения изменений среды, которые положительно сказываются на урожае», — цитирует Прутского пресс-служба администрации Краснодарского края.

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