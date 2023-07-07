За июнь около 13 млн рублей на поездках в общественном транспорте сэкономили жители и гости Краснодарского края

На Кубани для владельцев карты «Мир» проходит акция, дающая скидку в 8 рублей при оплате проезда.

Акция распространяется на оплату проезда в трамвае, троллейбусе, автобусах и маршрутках, в которых установлены терминалы для приема бесконтактных банковских карт. Скидка автоматически применяется при оплате смартфоном по карте «Мир». При такой оплате перевозчики получают полную стоимость проезда, так как размер скидки им компенсирует российская платежная система.

«Только за июнь количество таких платежей в Краснодарском крае увеличилось почти в 1,5 раза», — рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

«Проект «Безналичная Кубань» реализуют с 2019 года. За это время мы провели комплекс мероприятий по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных расчетов. С начала этого года объем операций с использованием карт вырос на 10%. Подобные акции особенно актуальны в летний сезон, когда в край приезжают туристы со всей России», — сообщил первый заместитель министра экономики края Игорь Красавин.

Также Красавин добавил, что Краснодарский край на первом месте в числе курортных территорий по числу оплат поездок телефоном, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Скидка при оплате проезда картой «Мир», загруженной в смартфон, составляет 8 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов — Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обладателям карты «Мир» дадут летнюю скидку на проезд в общественном транспорте в Краснодарском крае. Все лето на Кубани можно будет ездить в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутных такси со скидкой.