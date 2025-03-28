За год заболеваемость COVID-19 на Кубани снизилась в 18 раз

В период с 17 по 23 марта в Краснодарском крае зарегистрировали 70 случаев заболевания коронавирусом. Это почти в 18 раз меньше показателей аналогичного периода 2024 года.

В течение прошлой недели в Апшеронском, Белореченском, Гулькевичском, Калининском и Крыловском районах вовсе не выявили случаев заболевания COVID-19. Также в целом по региону групповые очаги заболеваемости не регистрировались.

Сейчас коронавирусная инфекция проявляется у пациентов преимущественно в средней степени тяжести и клинической форме ОРВИ.

Медики напоминают жителям региона о необходимости соблюдения мер личной профилактики и рекомендуют при появлении симптомов заболевания оставаться дома и вызывать врача, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 11 марта исполнилось ровно 5 лет с начала в мире пандемии коронавируса. Сейчас у каждого человека есть история, как COVID-19 поменял его жизнь, и почти каждый, переболев этой инфекцией, столкнулся с аносмией — частичной или полной потерей обоняния.

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