За год почти 50 тыс. человек в Краснодарском крае безвозмездно сдали кровь
Общество
10.08.2023 15:17
Ежегодно в Краснодарском крае заготавливают около 60 тыс. литров донорской крови.
Об этом рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.
«В прошлом году медики заготовили более 58 тыс. литров донорской крови. С начала этого года — уже 34,5 тыс. литров. Увеличилось число тех, кто сдает кровь впервые. Спасибо вам, доноры Кубани», — сказал Филиппов.
На Кубани звание «Почетный донор России» имеют более 21,8 тыс. человек. В этом году это звание получили уже более 260 жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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