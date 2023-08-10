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За год почти 50 тыс. человек в Краснодарском крае безвозмездно сдали кровь

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-god-pochti-50-tys-chelovek-v-krasnodarskom-krae-bezvozmezdno-sdali-krov
За год почти 50 тыс. человек в Краснодарском крае безвозмездно сдали кровь
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ежегодно в Краснодарском крае заготавливают около 60 тыс. литров донорской крови.

Об этом рассказал министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

«В прошлом году медики заготовили более 58 тыс. литров донорской крови. С начала этого года — уже 34,5 тыс. литров. Увеличилось число тех, кто сдает кровь впервые. Спасибо вам, доноры Кубани», — сказал Филиппов.

На Кубани звание «Почетный донор России» имеют более 21,8 тыс. человек. В этом году это звание получили уже более 260 жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: стать донором крови — как правильно подготовиться и где сдавать в Краснодарском крае.

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