За год доля проактивной патриотически настроенной молодежи в РФ выросла до 40%

С 2017 года доля молодого населения России увеличилась 44%. Вместе с количеством молодых россиян растут поддержка государства и возможности для самореализации.

Государство и Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке президента РФ Владимира Путина оказывают всестороннюю поддержку молодым людям, создают условия для раскрытия их потенциала.

Молодежь в цифрах

За последний год зафиксирован рост доли проактивной патриотически настроенной молодежи на 4%, то есть с 36% до 40%. Также отмечается, что за три года доля населения, верящего в возможности самореализации молодежи в РФ выросла на 16,3% (с 61% до 77,3%).

Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах и программах, за последний год увеличилась на 5%.

Отмечается и рост числа молодых людей, испытывающих гордость за страну. Так в 2020 году доля таких людей составляла 46%, а в 2023 году — 91%. Таким образом прирост по данному показателю составил 45%.

В настоящее время хотят жить и развиваться в России 73% детей в возрасте от 14 до 18 лет. Еще в 2021 году таких было всего 35%. Среди детей гордятся Россией, ее историей и культурой 97%, в 2021 году этот показатель составлял 60%.

Система поддержки молодежи

Система поддержки молодежи действует по всей стране. Ей могут воспользоваться все молодые люди, чтобы получить качественное образование и устроиться на интересную работу, получить помощь при открытии своего дела или создании семьи. И государство, и молодые люди понимают: будущее российской молодежи неотделимо от развития страны.

Действует грантовый конкурс «Росмолодежь.Гранты», общий фонд которого составляет 2,5 млрд рублей. Участниками могут стать люди от 14 до 35 лет, вузы, а также НКО в 18 номинациях.

В прошлом году победителями конкурса стали 4 тыс. 300 человек. В текущем году запланированы грантовые конкурсы в рамках 141 молодежной площадки для граждан России от 14 до 35 лет, включая новые площадки муниципального уровня, а также заочные конкурсы и отдельный конкурс для физических лиц — студентов СПО.

В прошлом году свыше 65 тыс. самых активных молодых людей для себя Россию в программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Планируется, что в 2024 году эта цифра превысит отметку в 80 тыс. человек.

За три года проведения Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ в нем приняли участие 84 региона. На субсидии от конкурса обучили специалистов, организовали и провели мероприятия, отремонтировали и оснастили молодежные центры.

Значимым событием стал Всемирный фестиваль молодежи. Его провели с 1 по 7 марта в «Сириусе». Участие в нем приняли свыше 20 тыс. человек из 190 стран, в том числе 1 тыс. детей в возрасте от 14 до 17 лет.

С 11 по 17 марта в 30 субъектах России, включая новые регионы, реализована региональная программа ВФМ с участием 2 тыс. иностранных граждан.

Патриотическое воспитание

В настоящее время свыше 1 тыс. 300 общественных и некоммерческих организаций совместно с Росмолодежью реализуют региональные программы подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания. В работе участвуют 78 региональных центров патриотического воспитания. Работает Всероссийский проект служения «Твой Герой», объединивший героев СВО и предоставляющий им возможность адаптации, социализации и самореализации в качестве наставников для молодежи. Более 1 тыс. участников проекта стали наставниками для молодежи.

Значимым событием в сфере патриотического воспитания в текущем году стал Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Также при поддержке Росмолодежи активно развивается волонтерское движение.

Соавторство и открытый диалог

Согласно исследованиям, главные ценности молодежи сегодня — это дружба, патриотизм, справедливость и взаимопомощь. А одни из главных принципов государственной молодежной политики — принцип соавторства, открытый и честный диалог. Мнение, запросы и потребности молодых людей всегда учитываются при формировании направлений сферы. Так, с марта по апрель 2024 года россияне сами вносили предложения в разрабатываемый нацпроект «Молодежь и дети» через «Госуслуги».

Новый нацпроект «Молодежь и дети», который анонсировал президент, продолжит лучшие традиции государственной политики в молодежной сфере и обеспечит становление нового поколения молодых людей — патриотически настроенных, высоконравственных и ответственных, способных укрепить суверенитет, обеспечить конкурентоспособность и будущее развитие России.