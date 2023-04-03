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За два года в Сочи закрыли 9 частных школ, зарегистрированных как детские сады

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-dva-goda-v-sochi-zakryli-9-chastnyh-shkol-zaregistrirovannyh-kak-detskie-sady
За два года в Сочи закрыли 9 частных школ, зарегистрированных как детские сады
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Широкое распространение получили частные образовательные организации. Чаще всего услуги маскировали под кратковременный присмотр за детьми, а по факту осуществляли образовательную деятельность.

Такие услуги более популярны среди родителей детей от 2 до 7 лет. Однако нельзя говорить о безопасности частных школ и детских садов, если у них нет лицензии на образовательную деятельность. Кроме того, они могут не соблюдать требования по обеспечению антитеррористической, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности.

С 2021 года по март 2023 года в Сочи закрыли 9 таких образовательных организаций — в помещениях нашли грубые нарушения требований пожарной безопасности. Также в большинстве случаев не было ограждений территории, физической охраны и видеонаблюдения. Нарушения выявляли и в организации питания — насекомые в пищеблоках, еда с плесенью или пропавшие продукты.

Кроме того, не соответствовали образовательному цензу сотрудники — в ходе проверок установили факт незаконного привлечения к работе гражданина Анголы без соответствующего разрешения. Также у большинства сотрудников не было надлежащего медобследования, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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