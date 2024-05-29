За два года в экономику Кубани планируют привлечь более 2,5 трлн рублей

В ЗСК 29 мая на парламентском часе депутаты заслушали доклад краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности, а также рассказали о мерах поддержки предпринимателей.

На заседании Законодательного собрания региона большое внимание уделили развитию бизнеса и проанализировали работу профильного департамента. Сенаторы РФ, депутаты Госдумы и регионального парламента рассмотрели работу в нескольких направлениях: инвестиционная деятельность, поддержка стартапов, малого и среднего предпринимательства, а также экспорт продукции кубанских предприятий.

Сельское хозяйство, транспорт, виноградарство, курорты — это традиционно самые популярные сферы вложения инвестиций на Кубани. Но за последние несколько лет ситуация начала меняться. Бизнес стал заходить и в другие отрасли. Все благодаря большой работе по поддержке инвесторов.

«Требуется как никогда тесное взаимодействие всех структур, чтобы понимать, где будет «искрить» завтра. Это система коммуникации с профильными подразделениями администрации края и ЗСК для достижении цели. Мы сегодня отказываемся по максимуму от участия из-за рубежа», — подчеркивает спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Краснодарский край входит в пятерку регионов по количеству предпринимателей. В этом году их число превысило 300 тыс. Для них действует более 180 мер поддержки. К примеру, можно оформить социальный заем со ставкой 1–6% годовых. За три года Фонд микрофинансирования выдал около 3 тыс. микрозаймов на сумму 7,5 млрд рублей.

Уделили внимание и правовым основам инвестиционной деятельности. В краевые законы оперативно вносят изменения в соответствии с федеральным законодательством.

На Кубани развиваются и так называемые малые технологические компании. Это фирмы, которые используют в работе инновационные разработки. Сейчас таких предприятий в регионе около 260. Сейчас для их поддержки парламентарии разрабатывают инициативы, с целью увеличить число таких компаний в течение трех лет в два раза.

Поддерживают в крае и импортозамещение. В 2024 году для таких предприятий предоставляют господдержку в виде льготной арендной платы в 1 рубль.

Продукция кубанских компаний сейчас реализуется в 150 странах мира. Также спикер парламента акцентировал внимание на низкой пропускной способности железных дорог к портам юга. Это сдерживает развитие их мощностей и рост экспорта отечественных грузов, отметил Юрий Бурлачко.

Задача власти — протягивать руку помощи бизнесу, и здесь у законодателей ключевая роль. Бизнес же в свою очередь поможет казне.

За ближайшие два года благодаря инвестициям в экономику региона планируют привлечь более 2,5 трлн рублей. После 2026 года ежегодные вложения составят 1 трлн рублей.