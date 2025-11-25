За 3 года почти 300 учащихся получили губернаторскую премию на Кубани

Губернаторскую премию три года получают выпускники Кубани, которые решили связать свое будущее с вузами края. За это время поддержку получили почти 300 учащихся. Такая выплата на Кубани появилась после «Прямой линии» с губернатором в 2023 году.

Елизавета Ридель — одна из тех, для кого премия стала настоящим подарком за усердие. Девушка из села Львовского Северского района сдала химию на максимальный балл и теперь учится в Кубанском медуниверситете. О премии она узнала еще до 10 класса, а с приближением ЕГЭ вспомнила об этом. Готовилась целыми днями в онлайн-школе, не забывая при этом о спорте. Уверена, что 100 баллов — это не фантастика, а результат правильной работы. По ее словам, для ребят из маленьких населенных пунктов это еще и важная финансовая поддержка.



«Ребенок очень сильно старался над ЕГЭ. Бывает такое, что дети не из крупных городов сдают на высокие баллы, поступают и потом им еще приходит такая выплата, благодаря которой они могут себе еще что-то позволить», — делится студентка 1 курса КубГМУ Елизавета Ридель.

Программа премии стобалльникам стартовала в 2023 году. Именно тогда житель Тимашевска Николай Передериев обратился на «Прямую линию» к губернатору Краснодарского края, чтобы его дочь получила выплату за заслуги на ЕГЭ. Тогда вопрос был оперативно решен, с этого момента по инициативе главы региона деньги получают все стобалльники, которые поступают в кубанские вузы.

Дарьи Шишкова получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Выпускница из Лабинска готовилась без репетитора, по учебникам и открытым источникам. На момент сдачи экзамена даже не думала о премии, для Дарьи она стали приятным бонусом. С высокими баллами смогла поступить в КубГМУ на бюджет и вложить деньги в будущую карьеру.

«Мне всегда нравился Кубанский государственный медицинский университет, я считаю, что профессия врача очень благородная. Эти деньги я хочу вложить в свое образование, на данный момент я уже прохожу профессиональную переподготовку по направлению «нутрициология», — говорит студентка 1 курса КубГМУ Дарья Шишкова.

За 3 года таким поощрением были отмечены почти 300 талантливых выпускников. В начале каждого учебного года студенты получают денежные выплаты в 100 тыс. рублей. Самыми популярными вузами у стобалльников традиционно являются КубГУ, КубГМУ и КубГАУ.

Следующая «Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 5 декабря. Жители Кубани могут задать свои вопросы губернатору тремя способами. Первый — при помощи телефона Центра обработки сообщений администрации Краснодарского края: 8 (861) 268-60-44. Второй способ — написать в чат-бот мессенджера Max «Вопрос губернатору Краснодарского края» — @direct_line_krasnodar_krai_bot, а третий — через портал «Госуслуги».

