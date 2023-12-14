За 2023 год введут в эксплуатацию 20 новых детских садов в Краснодаре

Из них два дошкольных учреждения уже распахнули свои двери для краснодарских детей. Еще восемь откроются в первом квартале следующего года, остальные — во втором и третьем кварталах.

По словам директора департамента образования Краснодара Александра Звягинцева, после сдачи каждого объекта в эксплуатацию нужно получить положительные заключения надзорных органов, подключить коммунальные системы, поставить оборудование и мебель. На все это предусматривают до полугода.

В общей сложности новые детские сады смогут вместить около 5 тыс. мальчиков и девочек. За последние три года удалось сократить очередь в детские сады Краснодара более чем на 8,5 тыс. человек. Сейчас в дошкольных учреждениях краевого центра занимаются около 63 тыс. детей. Почти 60 тыс. из них посещают муниципальные детсады, еще более 3 тыс. детей — негосударственные.

Из всех вводимых в этом году мест в детских дошкольных организациях 876 предназначены для ясельной группы. Благодаря федеральной программе «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография» малыши могут посещать негосударственные детские сады по той же стоимости, что установлена и в муниципальных.

Это позволяет матерям раньше вернуться на работу. Когда ребенок достигает трехлетнего возраста, можно перевести его в муниципальное учреждение или оплачивать полную стоимость пребывания в негосударственном детсаде. За 2023 год в этой программе приняли участие 14 частных краснодарских детсада, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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