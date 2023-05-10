За 2022 год выросло количество врачей скорой помощи в России

Число врачей «скорой» увеличилось на 1,4%, говорится в отчете Минздрава РФ об итогах работы за прошлый год.

«В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи — составляет 70,5% (в 2021 году — 66,5%) при коэффициенте совместительства — 1,39 (в 2021 году — 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4%», — говорится в документе.

При этом число фельдшеров скорой помощи снизилось на 0,3%, а водителей — на 3,12% или почти на 1,5 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

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