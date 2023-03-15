За 2022 год объекты «Золотого кольца Боспорского царства» посетили свыше 1,5 млн человек

Лидером по числу туристов стал Краснодарский край. В нем объекты турмаршрута посетили почти 740 тыс. человек. Среди них туристы из Китая, Турции, Армении, Израиля, Азербайджана, Монголии, Ливана, Узбекистана.

В общей сложности объекты туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» посетили более 1,5 млн гостей.

Врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий отметил, что «Золотое кольцо Боспорского царства» представляет РФ на международной арене как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации.

«Объект притяжения способствует развитию внутреннего туризма, на который мы делаем сегодня особую ставку. Это направление на фоне международных ограничений активизируется, и наш регион традиционно в лидерах», — сказал Зарицкий.

Турпроект, организованный Русским географическим обществом, знакомит отдыхающих с культурой, бытом и историей бывших греческих полисов. Объекты турмаршрута находятся в 14 городах Кубани, Ростовской области, Крыма и в Севастополе.

«Золотое кольцо Боспорского царства» — комплексный проект, который объединил множество тематических площадок. Мы постоянно стремимся его развивать, чтобы путешествия были еще интереснее. Совместно с администрацией Анапы разработали программу по благоустройству прилегающей территории вокруг музея «Горгиппия». Она уже получила поддержку Минстроя РФ. Будут созданы барельефы городов, которые входят в проект», — сказал председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Объекты «Золотого кольца Боспорского царства» подходят для людей разного возраста. В программу включены предложения активного и экскурсионного туризма, а также винного и гастрономического.

«Проект реализуется с 2019 года. Он начинался как туристический, но за это время вырос и стал еще и культурно-просветительским, научно-образовательным. Мы выпустили фильм, издали книгу, открыли музей в Сириусе, проводим лекции, исследования, публикуем научные статьи. В планах открытие культурного центра в Москве. Античное наследие по-прежнему вызывает большой интерес у туристов», — сказал председатель Экспертного совета Комитета Госдумы по туризму, член Комиссии РГО по развитию туризма Христофор Константиниди.

Подробнее о проекте и маршрутах можно узнать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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