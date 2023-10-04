Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

За 200 млн рублей выставили на торги сухогруз сочинской компании «Русский берег»

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-200-mln-rublej-vystavili-na-torgi-suhogruz-sochinskoj-kompanii-russkij-bereg
За 200 млн рублей выставили на торги сухогруз сочинской компании «Русский берег»
Фото «Кубань 24»

За такую сумму на торги выставили сухогруз «Сибирский-2128».

Транспортную компанию «Русский берег» признали несостоятельной еще в 2018 году. Инициаторами банкротства организации из Сочи стали двое заявителей, сумма задолженности перед которыми составила 6,7 млн рублей.

Сухогруз «Сибирский-2128» построили в 1892 году в Финляндии. Порт его постоянной приписки — Санкт-Петербург. Торги планируют провести 23 ноября, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: ущерб от затонувшего рядом с портом Новороссийска судна составил 151 млн рублей.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях