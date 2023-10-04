За 200 млн рублей выставили на торги сухогруз сочинской компании «Русский берег»

За такую сумму на торги выставили сухогруз «Сибирский-2128».

Транспортную компанию «Русский берег» признали несостоятельной еще в 2018 году. Инициаторами банкротства организации из Сочи стали двое заявителей, сумма задолженности перед которыми составила 6,7 млн рублей.

Сухогруз «Сибирский-2128» построили в 1892 году в Финляндии. Порт его постоянной приписки — Санкт-Петербург. Торги планируют провести 23 ноября, сообщает «РБК Краснодар».

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