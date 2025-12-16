Южане защитили аккредитивом в 2025 году сделки на 88,5 млрд рублей

Рынок расчетов с повышенной безопасностью на юге России растет. Если в прошлом году основной спрос на аккредитивы был у предпринимателей и в операциях с недвижимостью, то в 2025 году он все чаще используется физлицами как универсальный механизм защиты семейного благосостояния.

За 11 месяцев этого года на Юге России и Северном Кавказе безопасные сделки заключили на общую сумму 88,5 млрд рублей по почти 17 тыс. договоров. В четвертом квартале отмечается растущий южный тренд и на оформление договоров на ремонтные и отделочные работы. Самым редким видом стал раздел имущества по брачным договорам: им воспользовались 23 семьи. Эксперты Сбера прогнозируют, что в декабре и весь 2026 год динамичнее всего будут расти сегменты авто, обучения и долгосрочных услуг.

Наталия Жарикова, директор управления торгового финансирования и документарных операций Юго-Западного банка Сбербанка:

«Жители Юга и Северного Кавказа все чаще пользуются современными возможностями повышения своей финансовой безопасности. Самым востребованным цифровым сервисом при проведении расчетов у физических и юридических лиц на юге России остаются аккредитивы. Рост их популярности — это следствие цифровизации и понимания, что финансовые риски можно и нужно контролировать.

Мы проанализировали более 280 тыс. операций купли-продажи и договоров услуг с начала года и видим, что южане в два раза чаще стали выбирать этот инструмент в ситуациях, где раньше доверяли «слову и наличным». Рост популярности аккредитивов у физических лиц есть по всей стране, но южные регионы самые динамичные. Если за 11 месяцев число таких операций в РФ выросло на 17% к аналогичному периоду прошлого года, то на юге это 36%. Высокую частоту дают и привычные сделки с жильем и довольно нетипичные ситуации. К примеру, покупка премиальных велосипедов. Три самых частых жизненных ситуаций южан, где применяется аккредитив не в сфере недвижимости –— это покупка автомобиля, сохранение разных форм инвестиций и операции с долями бизнеса».

