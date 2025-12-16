Южане стали заранее составлять списки подарков на Новый год

Жители Краснодарского края начали чаще сами выбирать, что найти под елкой. По данным аналитиков МегаФона, в ноябре число южан, использующих сайты с вишлистами, выросло на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Согласно исследованию, всплеск активности на сервисах со списками желаний произошел еще до официального старта «почтовой кампании» зимнего волшебника: День написания писем Деду Морозу в России традиционно отмечается 4 декабря. Если в прошлом году пик интереса к составлению вишлистов пришелся на декабрь, то в этом году южане занялись планированием уже в октябре. Такой подход, вероятно, помогает избежать дарителям предпраздничной суеты и ажиотажа в последние дни перед праздниками.

Самыми организованными в новогодней подготовке оказались абоненты оператора 35‑44 лет — на них приходится 38% от общего числа составителей вишлистов. Доля пользователей 25‑34 лет, которые стараются облегчить выбор близким, составляет 35%. Люди 45‑54 лет также стремятся избежать сюрпризов — к этой группе относится 21%. Женщины вдвое (на 89%) чаще мужчин выбирают подарки самостоятельно.

Жители края занимаются составлением списков с желаниями преимущественно по выходным, когда больше свободного времени. К примеру, в субботу трафик на такие ресурсы на 37% выше средненедельного показателя.

«Мы наблюдаем, как цифровые привычки жителей края становятся все более осознанными — люди планируют события заранее, активно используют онлайн‑сервисы. Чтобы соответствовать этим запросам, мы существенно расширили возможности сети: провели масштабные работы по обновлению телеком-инфраструктуры. Порядка тысячи объектов связи — от крупных городов до небольших поселений — получили технологическое обновление», — комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

