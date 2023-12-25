Юрист Соловьев рассказал о самых популярных мошеннических схемах в 2023 году

По словам юриста Ивана Соловьева, новые схемы мошенничества успешны в течение первых 7-10 дней. Потом их эффективность начинает падать из-за практики оповещения и профилактики.

По его мнению, именно из-за этого злоумышленники перестали применять способ видеозвонков с имитацией офиса банка или помещения правоохранительного органа.

«При реализации преступного умысла мошенниками используются: страх людей потерять свои сбережения и недвижимость, желание помочь правоохранительным органам и специальным службам, исполнительность и лояльность руководству (когда мошенники действуют от имени руководителя)», — отметил эксперт.

В 2023 году у мошенников появились новые цели.

«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — рассказал специалист.

Также новыми схемами в этом году стали звонки от имени сотовых компаний, оповещающих о том, что у гражданина закончился клиентский договор, а чтобы сохранить номер телефона — следует ввести присылаемое мошенниками смс-сообщение. Кроме того, этом могут быть звонки, в которых обещают социальные выплаты, для получения которых надо предоставить данные своей карты или ввести присылаемый смс-код. Также мошенники могут просить проголосовать за знакомого человека на конкурсе.

«Звонок с предложением обновить социальную карту гражданина, звонки или сообщения от имени руководителя потенциальной жертвы с указанием оказать содействие «сотруднику» спецслужб, который перезвонит через несколько минут», — подчеркнул юрист.

В следующем году специалист прогнозирует применение мошенниками последних достижений и возможностей цифрового развития — подмены голосов и изображений родственников и знакомых потенциальных жертв. Так, главными жертвами по-прежнему будут пенсионеры, несовершеннолетние, инвалиды, госслужащие, учителя, врачи, преподаватели, люди творческих профессий.

«Не исключено появление новых способов мошенничества, нацеленных на конкретную профессиональную или социальную группу населения», — цитирует эксперта RT.

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