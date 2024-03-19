Юрист Канноева рассказала, как заставить самокатчиков соблюдать дисциплину

Ужесточение штрафов за нарушения ПДД водителями СИМ не сработает без видеоконтроля, отметила юриста Анна Канноева.

Специалист подчеркнула важность введения новых штрафов для водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильной. Тем не менее, считает эксперт, видеоконтроль улучшит ситуацию на дорогах.

«Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами», — цитирует Канноеву телеканал «360».

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