Юрий Степанов: радио «Кубань» впитало опыт и профессионализм наших коллег

Юрий Степанов: радио «Кубань» впитало опыт и профессионализм наших коллег
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Хорошее утро» — главный редактор радио «Кубань» Юрий Степанов и редактор программ Лилия Гикало.


В первый день зимы медиахолдинг «Кубань 24» запустил новый проект — радио «Кубань». Радиостанция вещает на частоте 99.4 FM в Краснодаре. В студии «Хорошего утра» гости рассказали, кому будет интересна новая радиостанция, какие программы будут звучать в эфире и в чем их особенность, а также поделились планами на будущее.

