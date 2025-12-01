Юрий Степанов: радио «Кубань» впитало опыт и профессионализм наших коллег

Гости программы «Хорошее утро» — главный редактор радио « Кубань » Юрий Степанов и редактор программ Лилия Гикало.



В первый день зимы медиахолдинг «Кубань 24» запустил новый проект — радио «Кубань». Радиостанция вещает на частоте 99.4 FM в Краснодаре. В студии «Хорошего утра» гости рассказали, кому будет интересна новая радиостанция, какие программы будут звучать в эфире и в чем их особенность, а также поделились планами на будущее.