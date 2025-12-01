Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Юрий Шевченко: важность не в числе обработанных сообщений, а в работе по ним

Ссылка https://kuban24.tv/item/yurij-shevchenko-vazhnost-ne-v-chisle-obrabotannyh-soobshhenij-a-v-rabote-po-nim
Юрий Шевченко: важность не в числе обработанных сообщений, а в работе по ним
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Гости программы «Детали» — руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко, начальник отдела МЦУ Краснодара Есения Войлова, директор МКУ МЦУ Новокубанского района Ксения Пантюхина.


Краевому Центру управления регионом исполнилось пять лет. Его посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил сотрудников за очень непростую работу с обращениями граждан, отметил ее важность и привел цифру в 730 тыс. сообщений жителей Кубани, которые ЦУР за пять лет передал в работу ответственным специалистам.

В новом выпуске программы «Детали» обсудили работу Центра управления регионом и планы развития.

Игорь Щеткин

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях