Юрий Шевченко: важность не в числе обработанных сообщений, а в работе по ним

Гости программы «Детали» — руководитель Центра управления регионом Краснодарского края Юрий Шевченко, начальник отдела МЦУ Краснодара Есения Войлова, директор МКУ МЦУ Новокубанского района Ксения Пантюхина.



Краевому Центру управления регионом исполнилось пять лет. Его посетил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил сотрудников за очень непростую работу с обращениями граждан, отметил ее важность и привел цифру в 730 тыс. сообщений жителей Кубани, которые ЦУР за пять лет передал в работу ответственным специалистам.

В новом выпуске программы «Детали» обсудили работу Центра управления регионом и планы развития.