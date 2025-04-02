Юрий Рыцарев: клещи угрожают не только людям, но и домашним животным

Гость программы «Детали» — врач-инфекционист, заведующий приемным отделением Специализированной клинической инфекционной больницы министерства здравоохранения Краснодарского края Юрий Рыцарев.

Весна в этом году ранняя, но несмотря на перемены погоды, в лесах и на полях Краснодарского края проснулись клещи — переносчики опасных инфекций. Эти крошечные паразиты могут испортить отдых и нанести серьезный вред здоровью.

Как защититься от клещей во время прогулки и что делать в случае укуса — рассказали в программе «Детали».