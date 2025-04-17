Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Юрий Глушенко: почти у 50% людей старше 60 лет есть катаракта

Ссылка https://kuban24.tv/item/yurij-glushenko-pochti-u-50-lyudej-starshe-60-let-est-katarakta
Юрий Глушенко: почти у 50% людей старше 60 лет есть катаракта
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — врач-офтальмолог, катарактальный хирург офтальмологической клиники «Нью Вижн» Юрий Глушенко.

Катаракта — многие как минимум слышали, что такой диагноз существует, но не многие знают, что же это за болезнь, каковы ее причины и симптомы. По словам Юрия Глушенко, почти у 50% людей старше 60 лет есть катаракта.

Подробнее о том, что это за недуг и чем грозит игнорирование его симптомов, поговорили в «Хорошем утре».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях