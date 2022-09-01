Юрий Бурлачко обсудил развитие Славянского района с местным активом

Видео канала «Кубань 24»

Новые школы, детские сады и офисы врачей общей практики. Развитие Славянского района обсудил местный актив с председателем Законодательного собрания Краснодарского края Юрием Бурлачко.

За последние пять лет в муниципалитете построили несколько десятков объектов социальной инфраструктуры. Это касается и образования, и здравоохранения. Выделяются деньги и на возведение спорткомплексов. На встрече Юрий Бурлачко ответил на вопросы о перспективах района.

«Все эти годы мы старались оправдать доверие своих избирателей, помогая им решать проблемы, совершенствуя региональное законодательство. Сегодня краевым парламентом сформирована надежная нормативно-правовая база. Она учитывает интересы кубанцев и адаптирована к современным реалиям и вызовам», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Юрий Бурлачко отметил, что социальное строительство — приоритетное направление в крае. За пять лет на Кубани открыли более 50 школ и 87 детских садов. Активно развиваются сельское хозяйство и промышленность. Разработаны десятки программ для поддержки предпринимателей.