Юных звонарей от 10 лет будут готовить в Ейской епархии

Проект «Ейская звонница» разработан приходом Свято-Введенского храма города Ейска по благословению Епископа Ейского и Тимашевского Павла.

В рамках проекта будут проходить бесплатные трехмесячные курсы для звонарей. Занятия будут проводиться в двух возрастных группах: от 10 до 18 лет и от 18 лет и старше.

Проект летом этого года стал победителем конкурса грантов губернатора Кубани в направлении развития духовно-нравственного воспитания, возрождения духовно-моральных норм и создания для этого объектов, обеспечивающих процесс духовно-нравственного воспитания.

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