Юные изобретатели Кубани вышли в финал чемпионата по робототехнике в Индии

Команда «Матрица» из станицы Марьянской вышла в финал мирового чемпионата по робототехнике «Technoxian 8.0». Его проводят уже в восьмой раз, и в этом году участие в нем приняли 4,5 тыс. команд из 50 стран.

Пройдя региональный этап в Сочи и фестиваль в Красноярске, кубанцы теперь представляют Россию в Индии. А еще передали привет телеканалу «Кубань 24» из Нью-Дели.

«Мы приехали в Индию, в Нью-Дели, представлять Россию и Краснодарский край на чемпионате по робототехнике «Technoxian 8.0». Болейте за нас!», — сказали участники команды.

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