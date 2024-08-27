Юные изобретатели Кубани вышли в финал чемпионата по робототехнике в Индии
Общество
27.08.2024 12:51
Команда «Матрица» из станицы Марьянской вышла в финал мирового чемпионата по робототехнике «Technoxian 8.0». Его проводят уже в восьмой раз, и в этом году участие в нем приняли 4,5 тыс. команд из 50 стран.
Пройдя региональный этап в Сочи и фестиваль в Красноярске, кубанцы теперь представляют Россию в Индии. А еще передали привет телеканалу «Кубань 24» из Нью-Дели.
«Мы приехали в Индию, в Нью-Дели, представлять Россию и Краснодарский край на чемпионате по робототехнике «Technoxian 8.0». Болейте за нас!», — сказали участники команды.
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