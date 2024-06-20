Юные блогеры Кубани могут принять участие в тематической смене «Знание.Авторы»

Российское общество «Знание» начало сбор заявок на участие в мероприятии 19 июня.

Смена состоится с 20 октября по 9 ноября в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. Смена открыта для тех, кто активно ведет соцсети и делится с подписчиками достоверным просветительским контентом. По итогам отбора поехать во Владивосток смогут 100 юных блогеров.

Чтобы отправиться в ВДЦ «Океан», блогерам следует пройти два этапа отбора. Первый продлится до 30 июня включительно. Почувствовать в смене могут дети от 14 до 17 лет из любого региона РФ. На первом этапе отбора надо заполнить анкету и выполнить два творческих задания: прислать видео, где нужно поделиться своими знаниями, а также рассказать о людях, которыми гордишься. Для второго задания конкурсанты могут выбрать любой формат ― от интервью до подкаста. Узнать подробнее об условиях можно на специальном сайте.

«В прошлом году мы запустили проект Знание.Авторы. Его яркой финальной точкой стал большой гала-концерт в Москве на Выставке «Россия» — он собрал поэтов и исполнителей песен из самых разных уголков страны. Проект доказал, что молодым людям сегодня важно говорить и доносить до большой аудитории свои мысли и чувства, которые они в том числе испытывают к Родине. Вдохновившись этим опытом, мы решили провести тематическую смену. На ней у ребят будет возможность не только заявить о себе и встретить единомышленников, но и научиться новому: они будут общаться с наставниками и специалистами, которые помогут юным авторам раскрыть свой талант и определить траекторию развития», — отметила заместитель генерального директора Российского общества «Знание» по развитию Ирина Карих.

До 7 июля экспертная комиссия объявит тех, кто стал еще ближе к поездке во Владивосток. На втором этапе ребята должны будут представить экспертам видеовизитки, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

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