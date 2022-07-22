Юношеское дерби: «Академия футбола «Кубань» сыграет против «Кубань-2005»

Видео канала «Кубань 24»

Поединок пройдет в Краснодаре 23 июля в рамках четвертой группы Кубка губернатора. Начало матча в 18:00.

«Академики» проводят первый сезон во втором по силе любительском турнире края. Футболистам — 16–17 лет. Они пока только учатся играть со взрослыми на равных.

«В начале мы вообще ничего не могли сделать против старших. Мы играли, волновались, потом уже привыкли, начали катать мяч, догонять их. Первый круг прошел не очень удачно. Старт был очень хороший, потом все уже. Люди уехали домой на каникулы», — сказал игрок СШ «Академия футбола Кубань» Иван Сергиенко.

Заменить отсутствующих в этой команде есть кому. На матч против «Кубани-2005» будут привлечены три футболиста из главной команды «Академии», которая выступает в молодежной лиге России — сильнейшем юношеском турнире страны. «Академики» в матче первого круга уступили оппоненту со счетом 0:2 и теперь настроены на реванш.

«Хочется, конечно, показать хорошую, качественную зрелищную игру для болельщиков, для ребят, для нас. И от этой игры получить положительный результат. Все-таки первый тур, первый круг мы проиграли. Хочется, конечно, не вторую щеку подставить, а тоже выиграть», — сообщил тренер СШ «Академия футбола Кубань» Александр Лымарь.

Перед очной битвой коллективы соседствуют в турнирной таблице: «Кубань-2005» расположилась на восьмом месте, «Академия футбола Кубань» — на девятом.