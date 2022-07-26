Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Юношеские составы ФК «Краснодар» и «Спартака» встретятся во втором туре ЮФЛ

Спорт
26.07.2022 12:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/yunosheskie-sostavy-fk-krasnodar-i-spartaka-vstretyatsya-vo-vtorom-ture-yufl
Видео канала «Кубань 24»

Матч пройдет 30 июля на малой арене Академии ФК «Краснодар». Начало в 20:00.

Команда «Краснодар-U17» стартовала с успеха в новом сезоне Юношеской футбольной лиги. В первом туре «быки» на домашнем стадионе разобрались со сверстниками из казанского «Рубина». Три мяча побывали в сетке ворот гостей. Уже на 7-й минуте отличился Дэвид Мудрак, который в конце первого тайма оформил дубль. Еще один гол на счету Эмиля Кишиева. Юные «горожане» пропустили лишь раз — с пенальти.

«Прежде всего хочется поздравить ребят с этим новым интересным сезоном. Если говорить по игре, то, я считаю, мы сегодня выглядели достойно, как и всегда играли первым номером, имели хорошие моменты, подходы к воротам. Чуть-чуть огорчило то, что пропустили необязательный гол из-за собственной ошибки, но будем над этим работать», — сказал главный тренер «Краснодар-U17» Андрей Отюцкий.

В этом году «Краснодар-U17» играет с шевронами чемпионов на груди, так что работать придется особенно интенсивно, чтобы продолжить эту историю побед.

«Конечно, это большая ответственность. Мы обязаны повторить в этом году прошлогоднее достижение ребят. Мы в кругу стояли перед игрой, и об этом тоже было сказано, что нужно сыграть в этом сезоне так, чтобы ребята, которые сейчас играют в ЮФЛ-2, сыграли с этой же нашивкой в следующем году», — рассказал игрок «Краснодар-U17» Даниил Чернов.

Читайте также: ФК «Краснодар-U17» стал чемпионом Юношеской футбольной лиги.

Автор:
Наталья Баранова
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СМИ: форвард ФК «Краснодар» Джон Кордоба может перейти в дортмундскую «Боруссию»
  3. Главврач СКИБ Краснодара призвал жителей Кубани делать прививки от COVID-19
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. Пострадавшие от ЧС предприниматели Сочи могут получить финансовую поддержку
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Центр Геленджика «поплыл» после залпового ливня
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
В Москве задержали четвертого подозреваемого в избиении самбиста на сочинском пляже
Прямой эфир
Мы в соцсетях