Юношеские составы ФК «Краснодар» и «Спартака» встретятся во втором туре ЮФЛ

Видео канала «Кубань 24»

Матч пройдет 30 июля на малой арене Академии ФК «Краснодар». Начало в 20:00.

Команда «Краснодар-U17» стартовала с успеха в новом сезоне Юношеской футбольной лиги. В первом туре «быки» на домашнем стадионе разобрались со сверстниками из казанского «Рубина». Три мяча побывали в сетке ворот гостей. Уже на 7-й минуте отличился Дэвид Мудрак, который в конце первого тайма оформил дубль. Еще один гол на счету Эмиля Кишиева. Юные «горожане» пропустили лишь раз — с пенальти.

«Прежде всего хочется поздравить ребят с этим новым интересным сезоном. Если говорить по игре, то, я считаю, мы сегодня выглядели достойно, как и всегда играли первым номером, имели хорошие моменты, подходы к воротам. Чуть-чуть огорчило то, что пропустили необязательный гол из-за собственной ошибки, но будем над этим работать», — сказал главный тренер «Краснодар-U17» Андрей Отюцкий.

В этом году «Краснодар-U17» играет с шевронами чемпионов на груди, так что работать придется особенно интенсивно, чтобы продолжить эту историю побед.

«Конечно, это большая ответственность. Мы обязаны повторить в этом году прошлогоднее достижение ребят. Мы в кругу стояли перед игрой, и об этом тоже было сказано, что нужно сыграть в этом сезоне так, чтобы ребята, которые сейчас играют в ЮФЛ-2, сыграли с этой же нашивкой в следующем году», — рассказал игрок «Краснодар-U17» Даниил Чернов.

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