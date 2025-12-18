Юмористка Путина из Краснодара рассказала о съемках в журнале «Плейбой»

Темнокожая артистка Джеклин Путина родилась в хуторе Протичка Красноармейского района.

Популярность настигла 38-летнюю Путину в начале 2025 года, когда в сети распространились видео с ее выступлениями. На концерте юмористка рассказала о своем детстве в казачьем хуторе, о семье и о том, как вышла замуж за Андрея Путина.

В беседе с kuban.aif.ru она рассказала о своей первой работе в модельном бизнесе.

«В середине 2000-х в Краснодаре я участвовала в фотосессиях для популярных на тот момент журналов. Еще ходила на все местные показы и конкурсы. Тогда за один выход на подиум мне платили 200 рублей», — поделилась Путина.

Она также сообщила, что в 2008 году прошла кастинг для съемок в мужском журнале «Плейбой».

«Сотрудники редакциb отбирали девушку месяца. Фотосессия проходила в Москве на крыше какого-то здания, несмотря на то, что на улице было холодно. За работу мне тогда заплатили где-то 500 долларов», — вспомнила юмористка.

Читайте также: «Человек-улыбка» Николай Василенко оценил красоту природы в Геленджике.

Подпишись, здесь всегда интересно.